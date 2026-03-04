Расплата за любовь
Wink
Сериалы
Свои
7-й сезон
Расплата за любовь
8.72025, Расплата за любовь
Детектив18+
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Свои (сериал, 2025) сезон 7 серия 79 смотреть онлайн

Сезоны и серии

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О сериале

Похищена молодая жена главы строительной компании Вадима Харитонова, Ксения. По словам супруга, девушка была беременна. Вадим заплатил за Ксению выкуп, но вскоре ее тело нашли в лесополосе. Для Тумановой это расследование имеет особое значение. Вадим Харитонов – ее институтская любовь.

Страна
Россия
Жанр
Детектив
Качество
Full HD
Время
40 мин / 00:40

Рейтинг

5.6 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Свои»