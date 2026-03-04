Свои (сериал, 2025) сезон 7 серия 79 смотреть онлайн

Похищена молодая жена главы строительной компании Вадима Харитонова, Ксения. По словам супруга, девушка была беременна. Вадим заплатил за Ксению выкуп, но вскоре ее тело нашли в лесополосе. Для Тумановой это расследование имеет особое значение. Вадим Харитонов – ее институтская любовь.

