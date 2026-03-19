От сумы до тюрьмы
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Свои
7-й сезон
От сумы до тюрьмы
8.72025, От сумы до тюрьмы
Детектив18+
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Свои (сериал, 2025) сезон 7 серия 87 смотреть онлайн

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О сериале

В заброшенном здании лакокрасочного завода полицейские обнаружили камеру пленника. На стенах – кровь мужчины и женщины. Но куда они делись? Свои принимаются за расследование дела без тела.

Страна
Россия
Жанр
Детектив
Качество
Full HD
Время
39 мин / 00:39

Рейтинг

5.6 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Свои»