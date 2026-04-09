Свои, 8 сезон
- 18+41 мин
Свои
Сезон 8 Серия 1
- 18+40 мин
Свои
Сезон 8 Серия 2
- 18+41 мин
Свои
Сезон 8 Серия 3
- 18+40 мин
Свои
Сезон 8 Серия 4
- 18+40 мин
Свои
Сезон 8 Серия 5
- 18+40 мин
Свои
Сезон 8 Серия 6
- 18+41 мин
Свои
Сезон 8 Серия 7
- 18+40 мин
Свои
Сезон 8 Серия 8
- 18+41 мин
Свои
Сезон 8 Серия 9
- 18+41 мин
Свои
Сезон 8 Серия 10
- 18+39 мин
Свои
Сезон 8 Серия 11
- 18+41 мин
Свои
Сезон 8 Серия 12
- 18+40 мин
Свои
Сезон 8 Серия 13
- 18+40 мин
Свои
Сезон 8 Серия 14
- 18+41 мин
Свои
Сезон 8 Серия 15
- 18+41 мин
Свои
Сезон 8 Серия 16
О сериале
Межведомственная рабочая группа внедряет в свои расследования последние достижения науки и техники, а это значит, что ветеранам придется прислушиваться к молодежи. Как это повлияет на их эффективность, расскажет детектив «Свои», 8 сезон которого доступен на Wink.
В восьмом сезоне любимого детектива о сотрудниках Межведомственной рабочей группы герои с головой погружаются в мир новых технологий. Старые методы теряют эффективность, и вот уже Верочка выдвигает план, согласно которому коллеги должны учиться работать с ИИ. Вайсберг вынужден слушать Гришу и разбираться в технологических новшествах, которые его так раздражают, а Родимин все никак не привыкнет к голосовому помощнику. Тем временем Гениус разрабатывает уникальный способ находить энергию преступников даже сквозь время. А вот Метелица начинает терять паранормальные способности, так что ей придется экстренно искать способ найти связь с потусторонними силами.
Как это скажется на раскрытии дел, вы узнаете из 8 сезона сериала «Свои». Смотреть продолжение захватывающего детектива можно на Wink.
Рейтинг
- МКРежиссёр
Михаил
Колпахчиев
- СГРежиссёр
Серж
Греков
- АКРежиссёр
Александр
Колесник
- ПСРежиссёр
Павел
Смирнов
- Актёр
Антон
Васильев
- ПМАктриса
Полина
Маликова
- Актриса
Инна
Степанова
- ИГАктриса
Ирина
Горячева
- АЛАктриса
Анна
Лапина
- ОЖАктёр
Олег
Жилин
- ЯВАктёр
Ярослав
Воронцов
- СБАктёр
Степан
Бекетов
- ИУАктёр
Игорь
Угаров
- ИЛАктёр
Игорь
Лепихин
- НМАктёр
Никита
Марков
- Актриса
Кристина
Ким
- ЕУСценарист
Елена
Утехина
- ЮТСценарист
Юлия
Терентьева
- ЮШПродюсер
Юрий
Шалимов
- Продюсер
Марина
Белова
- МКПродюсер
Михаил
Колпахчиев
- АКПродюсер
Александр
Колесник
- ААМонтажёр
Александр
Артеменко
- СЧОператор
Сергей
Чистяков
- ВЛОператор
Владимир
Лыков