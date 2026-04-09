Межведомственная рабочая группа внедряет в свои расследования последние достижения науки и техники, а это значит, что ветеранам придется прислушиваться к молодежи. Как это повлияет на их эффективность, расскажет детектив «Свои», 8 сезон которого доступен на Wink.



В восьмом сезоне любимого детектива о сотрудниках Межведомственной рабочей группы герои с головой погружаются в мир новых технологий. Старые методы теряют эффективность, и вот уже Верочка выдвигает план, согласно которому коллеги должны учиться работать с ИИ. Вайсберг вынужден слушать Гришу и разбираться в технологических новшествах, которые его так раздражают, а Родимин все никак не привыкнет к голосовому помощнику. Тем временем Гениус разрабатывает уникальный способ находить энергию преступников даже сквозь время. А вот Метелица начинает терять паранормальные способности, так что ей придется экстренно искать способ найти связь с потусторонними силами.



Как это скажется на раскрытии дел, вы узнаете из 8 сезона сериала «Свои». Смотреть продолжение захватывающего детектива можно на Wink.

