Линии судьбы
Wink
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Свои
8-й сезон
Линии судьбы
8.72026, Линии судьбы
Детектив18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»

Свои (сериал, 2026) сезон 8 серия 9 смотреть онлайн

Сезоны и серии

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О сериале

Около своей квартиры убита хиромант Лиана Ветрова. Она предупреждала своих клиентов об опасных поворотах их линии судьбы, но не смогла предвидеть собственную смерть…

Страна
Россия
Жанр
Детектив
Время
40 мин / 00:40

Рейтинг

5.6 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Свои»