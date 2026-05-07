Ночная смена
Wink
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Свои
8-й сезон
Ночная смена
8.72026, Ночная смена
Детектив18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»

Свои (сериал, 2026) сезон 8 серия 14 смотреть онлайн

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О сериале

На складе хозтоваров убита охранница. При этом из помещения ничего не пропало. Сыщики предполагают: возможно, убийца не похитил, а спрятал что-то на складе…

Страна
Россия
Жанр
Детектив
Время
39 мин / 00:39

Рейтинг

5.6 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Свои»