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Свои
2-й сезон

Свои (сериал, 2018) сезон 2 смотреть онлайн

8.82018, Свои. Сезон 2 78 серий
Детективы18+
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Сюжет

Команда гениальных специалистов продолжает распутывать безнадежные дела. Второй сезон детективного сериала доступен уже сейчас на Wink.

Специальный отдел «Свои» — отряд из семи профессионалов на страже справедливости. В новом сезоне им придется столкнуться с еще более трудными загадками. Так Всеволод Косицкий встречается в отеле с девушкой, которая оказывается осведомителем. Встреча идет не по плану: на следующей день мужчину обнаруживают без сознания, а девушку — мертвой. Параллельно «Своим» предстоит разбираться в еще одном деле: юная посетительница ночного клуба пропадает с вечеринки, а позже ее тело находят в старом чемодане посреди парка.

Кто пытается подставить Косицкого и жертвой какого безумца стала вторая девушка? И связаны ли эти странные убийства? Узнаем во 2 сезоне детектива «Свои» — сериал 2017 года смотреть онлайн можно на Wink.

Сериал Свои 2 сезон смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Россия
Жанры
Детективы

Рейтинг

5.5 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Свои»