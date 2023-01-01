Свои (сериал, 2018) сезон 2 смотреть онлайн

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Команда гениальных специалистов продолжает распутывать безнадежные дела. Второй сезон детективного сериала доступен уже сейчас на Wink.



Специальный отдел «Свои» — отряд из семи профессионалов на стра�же справедливости. В новом сезоне им придется столкнуться с еще более трудными загадками. Так Всеволод Косицкий встречается в отеле с девушкой, которая оказывается осведомителем. Встреча идет не по плану: на следующей день мужчину обнаруживают без сознания, а девушку — мертвой. Параллельно «Своим» предстоит разбираться в еще одном деле: юная посетительница ночного клуба пропадает с вечеринки, а позже ее тело находят в старом чемодане посреди парка.



Кто пытается подставить Косицкого и жертвой какого безумца стала вторая девушка? И связаны ли эти странные убийства? Узнаем во 2 сезоне детектива «Свои» — сериал 2017 года смотреть онлайн можно на Wink.



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