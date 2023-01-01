Свои (сериал, 2017) сезон 1 смотреть онлайн

Сюжет

Команда профессионалов из разных областей распутывает самые трудные дела: детектив «Свои» 1 сезон смотрите онлайн на WInk.



В специальном отделе, занимающемся самыми загадочными преступлениями, работают только лучшие. Жесткая Татьяна из Следственного комитета, судмедэксперт с аналитическим складом ума Карина, психолог Вика, безошибочно разбирающаяся в людях и мотивах преступников, и экстрасенс Ольга, отвечающая на вопросы, неподвластные науке и логике. Девушки — самая настоящая команда, которую дополняют криминалист Антон и капитан ФСБ Василий. Руководит отделом Дмитрий Родимин, умудренный многолетним опытом оперативной работы. От них не скроется даже самый изощренный замысел, не спрячется даже самый хитроумный преступник.



Какие загадки предстоит раскрыть «Своим»? Узнайте в 1 сезоне одноименного проекта на видеосервисе Wink.



Сериал Свои 1 сезон смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.