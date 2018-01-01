Биография

Кристина Ким — российская актриса театра и кино. Родилась в Ленинграде 22 июня 1981 года. Окончила Академию кино и телевидения и несколько дополнительных курсов актерского мастерства. Кристина Ким играет в детективах, драмах и триллерах. Ее можно увидеть в следующих фильмах и сериалах: «Великолепная пятёрка», «Метод Михайлова», «Чиновница», «Шеф. Возвращение», «Психология преступления. Перелетная птица», «Наш спецназ», «Русские», «Грузчики», «Блонды», «Тайга» и «Лицемеры 2».