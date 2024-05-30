Свои (сериал, 2024) сезон 6 смотреть онлайн

Выдающиеся эксперты межведомственной группы под руководством Дмитрия Родимина продолжают раскрывать невероятные на первый взгляд преступления. Об их расследованиях, а также личных проблемах расскажет детектив «Свои», 6 сезон которого доступен на Wink.



Шестой сезон многосерийного детектива бросает своим героям новые вызовы. Дмитрий Родимин получает письма от отца, в которых тот намекает на скорые проблемы. Суеверный Фазик винит себя в недуге племянников и даже готовится совершить магический обряд, чтобы им помочь. Психолог МРГ Виктория Берсеева за спиной у начальства общается с заключенным серийным убийцей, чтобы поймать маньяка, который ему подражает. А экстрасенс группы Ольга Метелица все никак не может наладить рабочие отношения с напарником Спицыным.



Смогут ли сотрудники МРГ совместить решение своих личных вопросов с регулярными расследованиями, вы увидите, когда будете смотреть сериал «Свои». 6 сезон ищите в онлайн-кинотеатре Wink.

