Предел ненавести
Wink
Сериалы
Свои
6-й сезон
Предел ненавести
8.72024, Предел ненавести
Детектив18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»

Свои (сериал, 2024) сезон 6 серия 36 смотреть онлайн

Сезоны и серии

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О сериале

В парке от ножевых ранений погибают девушка и молодой человек. Умирая, молодой человек оставил на стене кафе кровавый отпечаток своей ладони. Сыщики гадают, что это может значить.

Страна
Россия
Жанр
Детектив
Качество
Full HD
Время
40 мин / 00:40

Рейтинг

5.6 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Свои»