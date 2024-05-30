Свои (сериал, 2024) сезон 6 серия 22 смотреть онлайн

Десять лет назад бизнесмену Огурцову провидица Аглая предсказала смерть от руки близкого человека. Последние годы Огурцов отдалился от жены и дочки, никому не доверял, нанял охранника. Но предсказание сбылось. Или кто-то, кто знал о нем, этим воспользовался?

