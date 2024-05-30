Свои (сериал, 2024) сезон 6 серия 100 смотреть онлайн

Береги себя, девонька!
6-й сезон
Береги себя, девонька!
8.72024, Береги себя, девонька!
Детектив18+
Выстрелом в упор убит бывший спецназовец Михаил Осипчук. Он жил в заброшенном поселке у свалки. Кто бы мог подумать, что ключом к раскрытию преступления станет крик чаек, которые постоянно кружатся над поселком.

Страна
Россия
Жанр
Детектив
Качество
Full HD
Время
39 мин / 00:39

Рейтинг

5.6 КиноПоиск

