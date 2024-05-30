Неподалеку от заброшенного здания найден труп Екатерины Павловой. Рядом оставлен автомобиль, в котором привезли девушку. Следов и улик нет. В поиске убийцы помогает логика Спицина. Он понимает, что преступник действовал совершенно хладнокровно и долго готовился

