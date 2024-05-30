Хорошая, плохая девушка
Wink
Сериалы
Свои
6-й сезон
Хорошая, плохая девушка
8.72024, Хорошая, плохая девушка
Детектив18+
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Свои (сериал, 2024) сезон 6 серия 39 смотреть онлайн

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О сериале

Неподалеку от заброшенного здания найден труп Екатерины Павловой. Рядом оставлен автомобиль, в котором привезли девушку. Следов и улик нет. В поиске убийцы помогает логика Спицина. Он понимает, что преступник действовал совершенно хладнокровно и долго готовился

Страна
Россия
Жанр
Детектив
Качество
Full HD
Время
39 мин / 00:39

Рейтинг

5.6 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Свои»