Герда
Wink
Сериалы
Свои
6-й сезон
Герда
8.72024, Герда
Детектив18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

Свои (сериал, 2024) сезон 6 серия 14 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон4-й сезон5-й сезон6-й сезон7-й сезон

О сериале

В гараже убит клиент букмекерской конторы Иван Марченко. Не так давно он выиграл семьсот тысяч рублей. Свидетель видел убийцу и Свои надеются по горячим следам быстро выйти на него.

Страна
Россия
Жанр
Детектив
Качество
Full HD
Время
38 мин / 00:38

Рейтинг

5.6 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Свои»