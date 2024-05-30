В лесу возле поселка Ивушки найден труп петербуржца Михаила Карманова с ивовым венком на голове. В поселке бытует легенда, что в их лесу обитает ведьма, которая по ночам охотится на людей, оказавшихся в ее владениях. И скоро всех в поселке ждут беды.

