Свидание с дымком
Wink
Сериалы
Свои
6-й сезон
Свидание с дымком
8.72024, Свидание с дымком
Детектив18+
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Свои (сериал, 2024) сезон 6 серия 52 смотреть онлайн

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О сериале

В сауне найдено тело владелицы турагентства Маргариты Мирской, задохнувшейся от угарного газа. Женщина сняла сауну и собиралась провести там время с мужчиной. Кем был ее спутник и куда он пропал? Своим предстоит найти его и спасти от убийцы.

Страна
Россия
Жанр
Детектив
Качество
Full HD
Время
39 мин / 00:39

Рейтинг

5.6 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Свои»