Свои (сериал, 2024) сезон 6 серия 52 смотреть онлайн

В сауне найдено тело владелицы турагентства Маргариты Мирской, задохнувшейся от угарного газа. Женщина сняла сауну и собиралась провести там время с мужчиной. Кем был ее спутник и куда он пропал? Своим предстоит найти его и спасти от убийцы.

