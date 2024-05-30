Исчезнувший
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Свои
6-й сезон
Исчезнувший
8.72024, Исчезнувший
Детектив18+
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Свои (сериал, 2024) сезон 6 серия 73 смотреть онлайн

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О сериале

В день своего юбилея при загадочных обстоятельствах исчезает учитель Спицына, профессор Звонарев. В его квартире находят отрезанный палец в подарочной коробке и отчет о расследовании давнего убийства.

Страна
Россия
Жанр
Детектив
Качество
Full HD
Время
39 мин / 00:39

Рейтинг

5.6 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Свои»