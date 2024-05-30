Главу маленькой фирмы Руслана Елизова находят мертвым у служебного входа в клуб, где он арендовал помещение. Его фирма устраивала праздники. На голове у парня был шутовской колпак, а в кармане пиджака старинная и ценная фигурка клоуна. Убийца ее подсунул или Елезов не договорился с покупателем? Сыщикам предстоит разобраться, что творилось на самом деле в фирме Елезова.

