Шут гороховый
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Сериалы
Свои
6-й сезон
Шут гороховый
8.72024, Шут гороховый
Детектив18+
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Свои (сериал, 2024) сезон 6 серия 12 смотреть онлайн

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О сериале

Главу маленькой фирмы Руслана Елизова находят мертвым у служебного входа в клуб, где он арендовал помещение. Его фирма устраивала праздники. На голове у парня был шутовской колпак, а в кармане пиджака старинная и ценная фигурка клоуна. Убийца ее подсунул или Елезов не договорился с покупателем? Сыщикам предстоит разобраться, что творилось на самом деле в фирме Елезова.

Страна
Россия
Жанр
Детектив
Качество
Full HD
Время
40 мин / 00:40

Рейтинг

5.6 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Свои»