Свои (сериал, 2024) сезон 6 серия 31 смотреть онлайн

Во время рыбалки ударом ножом в спину убит агроном местного тепличного хозяйства Евгений Шушарин. Все про Шушарина в поселке говорят как о хорошем человеке. Но почему же тогда он накануне подрался? И зачем часто заходил к замужней Светлане Маркеловой?

