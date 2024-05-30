Охота на рыбака
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Свои
6-й сезон
Охота на рыбака
8.72024, Охота на рыбака
Детектив18+
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Свои (сериал, 2024) сезон 6 серия 31 смотреть онлайн

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О сериале

Во время рыбалки ударом ножом в спину убит агроном местного тепличного хозяйства Евгений Шушарин. Все про Шушарина в поселке говорят как о хорошем человеке. Но почему же тогда он накануне подрался? И зачем часто заходил к замужней Светлане Маркеловой?

Страна
Россия
Жанр
Детектив
Качество
Full HD
Время
39 мин / 00:39

Рейтинг

5.6 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Свои»