Роковое одеяло
Wink
Сериалы
Свои
6-й сезон
Роковое одеяло
8.72024, Роковое одеяло
Детектив18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»

Свои (сериал, 2024) сезон 6 серия 45 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон4-й сезон5-й сезон6-й сезон7-й сезон8-й сезон

О сериале

Атмосферный и динамичный детектив о команде сыщиков на страже правосудия — с харизматичным Антоном Васильевым в одной из главных ролей. Смотреть сериал «Свои» в хорошем качестве можно в любое время на платформе Wink.

Захватывающий сериал, который погружает зрителей в мир тайн и загадок, где каждый герой имеет свою уникальную историю и мотивы. В центре сюжета — команда профессионалов, которые работают над сложными и опасными делами и расследуют самые запутанные преступления. Главные герои — опытные специалисты, каждый из которых обладает особыми навыками и способностями: судмедэксперт, следователь СК, криминальный психолог и даже экстрасенс. Вместе профессионалы успешно справляются с трудными задачами, а между тем каждый из них имеет свои личные проблемы и тайны, которые приходится скрывать от коллег и окружающих.

С какими преступлениями команде предстоит иметь дело? Заинтригованы? Сериал «Свои» смотреть бесплатно в хорошем качестве вы можете на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Детектив
Качество
Full HD
Время
40 мин / 00:40

Рейтинг

5.6 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Свои»