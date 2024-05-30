Свои (сериал, 2024) сезон 6 серия 95 смотреть онлайн

В санатории, где у своего товарища гостил Вайсберг, убит водитель клининговой службы Евгений Ларин. Поначалу все думают, что убийство связано с бытовым конфликтом. Но чем дальше идет расследование, тем яснее, что убитый вел двойную жизнь.

