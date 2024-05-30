Свои расследуют смерть успешного и молодого Анатолия Рогова. Его зарезали ножом на квартире у покойной бабушки, где Анатолий устроил себе любовное гнездышко. По иронии судьбы в эту же квартиру пришла жена Рогова со своим любовником капитаном Косицким.

