У страха глаза велики
Wink
Сериалы
Свои
6-й сезон
У страха глаза велики
8.72024, У страха глаза велики
Детектив18+
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Свои (сериал, 2024) сезон 6 серия 27 смотреть онлайн

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О сериале

Свои расследуют смерть успешного и молодого Анатолия Рогова. Его зарезали ножом на квартире у покойной бабушки, где Анатолий устроил себе любовное гнездышко. По иронии судьбы в эту же квартиру пришла жена Рогова со своим любовником капитаном Косицким.

Страна
Россия
Жанр
Детектив
Качество
Full HD
Время
40 мин / 00:40

Рейтинг

5.6 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Свои»