Ждет на дне
Wink
Сериалы
Свои
6-й сезон
Ждет на дне
8.72024, Ждет на дне
Детектив18+
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Свои (сериал, 2024) сезон 6 серия 90 смотреть онлайн

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О сериале

На берегу озера в поселке Торфянники найдено тело бывшего учителя Игоря Круглова. Неизвестный задушил его рыбацкой сетью и оставил кровавую метку – рыболовный крючок. Что это? Загадочное жертвоприношение? Выясняется, что это эхо трагедии, которая произошла двадцать лет назад в поселке.

Страна
Россия
Жанр
Детектив
Качество
Full HD
Время
39 мин / 00:39

Рейтинг

5.6 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Свои»