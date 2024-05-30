На берегу озера в поселке Торфянники найдено тело бывшего учителя Игоря Круглова. Неизвестный задушил его рыбацкой сетью и оставил кровавую метку – рыболовный крючок. Что это? Загадочное жертвоприношение? Выясняется, что это эхо трагедии, которая произошла двадцать лет назад в поселке.

