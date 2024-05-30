Друг Гениуса, частный детектив Павел Ушаков кончает жизнь самоубийством. Это подтверждает ряд экспертиз и беседа с женой и психологом Ушакова. Все в МРГ сочувствуют Гениусу и считают, что он неадекватен из-за горя. Ведь он продолжает твердить, что это убийство

