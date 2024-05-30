Нестабильный пациент
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Свои
6-й сезон
Нестабильный пациент
8.72024, Нестабильный пациент
Детектив18+
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Свои (сериал, 2024) сезон 6 серия 18 смотреть онлайн

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О сериале

Друг Гениуса, частный детектив Павел Ушаков кончает жизнь самоубийством. Это подтверждает ряд экспертиз и беседа с женой и психологом Ушакова. Все в МРГ сочувствуют Гениусу и считают, что он неадекватен из-за горя. Ведь он продолжает твердить, что это убийство

Страна
Россия
Жанр
Детектив
Качество
Full HD
Время
39 мин / 00:39

Рейтинг

5.6 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Свои»