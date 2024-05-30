Прилежный ученик
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Свои
6-й сезон
Прилежный ученик
8.72024, Прилежный ученик
Детектив18+
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Свои (сериал, 2024) сезон 6 серия 6 смотреть онлайн

Сезоны и серии

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О сериале

Рядом с гостевым домиков, на участке бизнесмена Николаева убита его бывшая учительница Аглая Горожанская. Пожилая женщина приехала рано утром. И хотела рассказать своему верному ученику какую-то важную новость.

Страна
Россия
Жанр
Детектив
Качество
Full HD
Время
40 мин / 00:40

Рейтинг

5.6 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Свои»