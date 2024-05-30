Свои (сериал, 2024) сезон 6 серия 30 смотреть онлайн

В своем доме убит директор строительной фирмы Анатолий Корнеев. Свои находят в сейфе убитого крупную сумму. Убийца, видимо, не знал о них. Вычислить преступника помогает семейная реликвия, хранившаяся больше двухсот лет в доме Корнеевых.

