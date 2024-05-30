Богиня справедливости
Wink
Сериалы
Свои
6-й сезон
Богиня справедливости
8.72024, Богиня справедливости
Детектив18+
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Свои (сериал, 2024) сезон 6 серия 30 смотреть онлайн

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О сериале

В своем доме убит директор строительной фирмы Анатолий Корнеев. Свои находят в сейфе убитого крупную сумму. Убийца, видимо, не знал о них. Вычислить преступника помогает семейная реликвия, хранившаяся больше двухсот лет в доме Корнеевых.

Страна
Россия
Жанр
Детектив
Качество
Full HD
Время
39 мин / 00:39

Рейтинг

5.6 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Свои»