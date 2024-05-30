Прошлые жизни
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Свои
6-й сезон
Прошлые жизни
8.72024, Прошлые жизни
Детектив18+
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Свои (сериал, 2024) сезон 6 серия 89 смотреть онлайн

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О сериале

В офис МРГ приходит девушка Ксения и заявляет, что видит свою прошлую жизнь. В ней ее звали Аленой Прутиковой. И ее убил муж. Ксения может показать место, где спрятано тело. Единственный человек, который верит Ксении, это экстрасенс Метелица.

Страна
Россия
Жанр
Детектив
Качество
Full HD
Время
40 мин / 00:40

Рейтинг

5.6 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Свои»