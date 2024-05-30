Человек, которого не было
Wink
Сериалы
Свои
6-й сезон
Человек, которого не было
8.72024, Человек, которого не было
Детектив18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»

Свои (сериал, 2024) сезон 6 серия 43 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон4-й сезон5-й сезон6-й сезон7-й сезон8-й сезон

О сериале

Преподавателя философии и рантье Петра Светова столкнули в лестничный пролет. В убийстве подозревают бомжа. Казалось бы, дело закрыто и все очевидно. Но настоящая нервотрепка начнется, когда сыщики выяснят, кто на самом деле такой Петр Светов.

Страна
Россия
Жанр
Детектив
Качество
Full HD
Время
40 мин / 00:40

Рейтинг

5.6 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Свои»