Свои (сериал, 2024) сезон 6 серия 43 смотреть онлайн

Преподавателя философии и рантье Петра Светова столкнули в лестничный пролет. В убийстве подозревают бомжа. Казалось бы, дело закрыто и все очевидно. Но настоящая нервотрепка начнется, когда сыщики выяснят, кто на самом деле такой Петр Светов.

