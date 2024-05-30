Свои (сериал, 2024) сезон 6 серия 20 смотреть онлайн

В лесу, в одиноко стоящем домике убит сборщик грибов Андрей Юрганов. Поначалу сыщики подозревают клиентов Юрганова. ведь Андрей неплохо зарабатывал. Потом версия меняется. Юрганов переехал под Петербург из-за любви всей жизни. Но кто эта женщина? Почему-то о ней нет нигде никакой информации.

