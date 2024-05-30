Возле своей квартиры находят зарезанной мастера по ногтям Нину Хаустову. А рядом с телом - не до конца обожженную книгу Гениуса. Гениус уверен: Нина не просто так читала его книгу! С ее помощью она расследовала какое-то преступление. Осталось только выяснить, какое… И это поможет вычислить убийцу.

