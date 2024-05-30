Рукописи не горят
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Свои
6-й сезон
Рукописи не горят
8.72024, Рукописи не горят
Детектив18+
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Свои (сериал, 2024) сезон 6 серия 38 смотреть онлайн

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О сериале

Возле своей квартиры находят зарезанной мастера по ногтям Нину Хаустову. А рядом с телом - не до конца обожженную книгу Гениуса. Гениус уверен: Нина не просто так читала его книгу! С ее помощью она расследовала какое-то преступление. Осталось только выяснить, какое… И это поможет вычислить убийцу.

Страна
Россия
Жанр
Детектив
Качество
Full HD
Время
40 мин / 00:40

Рейтинг

5.6 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Свои»