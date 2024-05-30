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Свои
6-й сезон
Последняя капля
8.72024, Последняя капля
Детектив18+
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Свои (сериал, 2024) сезон 6 серия 80 смотреть онлайн

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О сериале

В коттеджном поселке найден застреленным полковник в отставке Павел Ермаков. Это случилось в годовщину гибели его единственной дочери Юлии. Чтобы найти убийцу полковника, Своим придется покопаться в прошлом семьи.

Страна
Россия
Жанр
Детектив
Качество
Full HD
Время
39 мин / 00:39

Рейтинг

5.6 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Свои»