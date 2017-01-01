Свои. Сезон 6. Серия 7
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Свои (сериал, 2017) сезон 6 серия 7 смотреть онлайн

8.82017, Свои. Сезон 6. Серия 7
Детективы16+

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Сюжет

Атмосферный и динамичный детектив о команде сыщиков на страже правосудия — с харизматичным Антоном Васильевым в одной из главных ролей. Смотреть сериал «Свои» в хорошем качестве можно в любое время на платформе Wink.

Захватывающий сериал, который погружает зрителей в мир тайн и загадок, где каждый герой имеет свою уникальную историю и мотивы. В центре сюжета — команда профессионалов, которые работают над сложными и опасными делами и расследуют самые запутанные преступления. Главные герои — опытные специалисты, каждый из которых обладает особыми навыками и способностями: судмедэксперт, следователь СК, криминальный психолог и даже экстрасенс. Вместе профессионалы успешно справляются с трудными задачами, а между тем каждый из них имеет свои личные проблемы и тайны, которые приходится скрывать от коллег и окружающих.

С какими преступлениями команде предстоит иметь дело? Заинтригованы? Сериал «Свои» смотреть бесплатно в хорошем качестве вы можете на видеосервисе Wink.

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Информация

Страна
Россия
Жанры
Детективы

Рейтинг

5.5 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Свои»

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