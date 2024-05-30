Благородный порыв
Wink
Сериалы
Свои
6-й сезон
Благородный порыв
8.72024, Благородный порыв
Детектив18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»

Свои (сериал, 2024) сезон 6 серия 28 смотреть онлайн

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О сериале

Полтора года назад Ельцов сбил на машине Даню Хомякова. И теперь оплачивает его лечение. Даня давно выздоровел, но притворяется калекой, чтобы Ельцов продолжал ему платить. Обман раскрывается. Даню убивают, а деньги, которые ему передал Ельцов, пропадают.

Страна
Россия
Жанр
Детектив
Качество
Full HD
Время
39 мин / 00:39

Рейтинг

5.6 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Свои»