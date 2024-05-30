Полтора года назад Ельцов сбил на машине Даню Хомякова. И теперь оплачивает его лечение. Даня давно выздоровел, но притворяется калекой, чтобы Ельцов продолжал ему платить. Обман раскрывается. Даню убивают, а деньги, которые ему передал Ельцов, пропадают.

