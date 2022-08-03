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Сериалы
Свои
3-й сезон

Свои, 3 сезон

8.72020, Свои. Сезон 3 64 серии
Детектив18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»

Сезоны и серии

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О сериале

«Свои» снова на службе: 3 сезон захватывающего детектива — не пропустите все серии на Wink!

Жизнь не стоит на месте, и спецотдел тоже ждут перемены. В составе команды пополнение: к Антону присоединяется напарница, общительная и смешливая Маргарита, и у Литвинова тоже появится правая рука, милый и скромный Фазик с фотографической памятью. Разгадывать тайны, которые люди скрывают, вместе с экстрасенсом Олей теперь будет Инга, специализирующаяся на более научном подходе — языке тела, ну а заниматься сбором данных и взломом систем будет новый хакер «Своих» Вероника, настоящий IT-гений.

Помогут ли новые члены коллектива в расследовании многочисленных преступлений, выпадающих на долю спецотдела? Узнайте прямо сейчас — 3 сезон сериала «Свои» смотреть онлайн можно на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Детектив

Рейтинг

5.6 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Свои»