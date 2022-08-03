«Свои» снова на службе: 3 сезон захватывающего детектива — не пропустите все серии на Wink!



Жизнь не стоит на месте, и спецотдел тоже ждут перемены. В составе команды пополнение: к Антону присоединяется напарница, общительная и смешливая Маргарита, и у Литвинова тоже появится правая рука, милый и скромный Фазик с фотографической памятью. Разгадывать тайны, которые люди скрывают, вместе с экстрасенсом Олей теперь будет Инга, специализирующаяся на более научном подходе — языке тела, ну а заниматься сбором данных и взломом систем будет новый хакер «Своих» Вероника, настоящий IT-гений.



Помогут ли новые члены коллектива в расследовании многочисленных преступлений, выпадающих на долю спецотдела? Узнайте прямо сейчас — 3 сезон сериала «Свои» смотреть онлайн можно на видеосервисе Wink.

