Свои. Сезон 3. Серия 5
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3-й сезон
45-я серия

Свои (сериал, 2020) сезон 3 серия 45 смотреть онлайн

8.82020, Свои. Сезон 3. Серия 5
Детективы18+
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Сезоны и серии

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Сюжет

«СВОИ» – это команда лучших экспертов из разных структур, которые объединились, чтобы разгадывать самые нетривиальные детективные загадки. Судмедэксперт, криминалист, дознаватель, программист, психолог и даже экстрасенс! У каждого из них свой характер, свои слабости и, конечно же, свои суперспособности. Но при этом, как и любой из нас, они обыкновенные живые люди. Они «СВОИ».

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Информация

Страна
Россия
Жанры
Детективы

Рейтинг

5.5 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Свои»