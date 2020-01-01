Свои (сериал, 2020) сезон 3 серия 45 смотреть онлайн

Сюжет

«СВОИ» – это команда лучших экспертов из разных структур, которые объединились, чтобы разгадывать самые нетривиальные детективные загадки. Судмедэксперт, криминалист, дознаватель, программист, психолог и даже экстрасенс! У каждого из них свой характер, свои слабости и, конечно же, свои суперспособности. Но при этом, как и любой из нас, они обыкновенные живые люди. Они «СВОИ».



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