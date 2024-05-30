В арке дома находят мертвой молодую девушку Регину Шмакову. Отец Регины просит как можно скорее задержать некоего Павла, который преследовал девушку. В Петербург она переехала в надежде скрыться от него. К большому удивлению сыщиков выясняется, что Регина сама наняла Павла. Но зачем ей это было нужно? И кто же тогда настоящий убийца?

