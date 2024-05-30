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Свои
6-й сезон
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8.72024, Конфетка
Детектив18+
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Свои (сериал, 2024) сезон 6 серия 79 смотреть онлайн

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О сериале

В арке дома находят мертвой молодую девушку Регину Шмакову. Отец Регины просит как можно скорее задержать некоего Павла, который преследовал девушку. В Петербург она переехала в надежде скрыться от него. К большому удивлению сыщиков выясняется, что Регина сама наняла Павла. Но зачем ей это было нужно? И кто же тогда настоящий убийца?

Страна
Россия
Жанр
Детектив
Качество
Full HD
Время
40 мин / 00:40

Рейтинг

5.6 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Свои»