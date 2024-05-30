Фатальная ошибка
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Свои
6-й сезон
Фатальная ошибка
8.72024, Фатальная ошибка
Детектив18+
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Свои (сериал, 2024) сезон 6 серия 61 смотреть онлайн

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О сериале

Главный судья соревнований по бодибилдингу среди женщин Захаров не пришел на соревнования. Тело Захарова с ножевыми ранениями находят в туалете спортивного клуба. Рядом с телом записка с угрозами.

Страна
Россия
Жанр
Детектив
Качество
Full HD
Время
39 мин / 00:39

Рейтинг

5.6 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Свои»