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Свои
6-й сезон
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8.72024, Слушай мой голос
Детектив18+
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Свои (сериал, 2024) сезон 6 серия 57 смотреть онлайн

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О сериале

Свои расследуют убийство предпринимателя, поэта и мецената Бориса Гусарова. Он состоял в поэтическом клубе «Обитель муз», члены которого завидовали деньгам и успеху Гусарова. Кто из них решился на убийство?

Страна
Россия
Жанр
Детектив
Качество
Full HD
Время
39 мин / 00:39

Рейтинг

5.6 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Свои»