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Свои
6-й сезон
Подвал
8.72024, Подвал
Детектив18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»

Свои (сериал, 2024) сезон 6 серия 44 смотреть онлайн

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О сериале

Похищена двадцатилетняя дочь успешного бизнесмена Астахова. За девушку требуют выкуп 20 миллионов рублей. Свои должны выяснить, кому это выгодно?

Страна
Россия
Жанр
Детектив
Качество
Full HD
Время
39 мин / 00:39

Рейтинг

5.6 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Свои»