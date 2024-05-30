Дромоман
Wink
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Свои
6-й сезон
Дромоман
8.72024, Дромоман
Детектив18+
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Свои (сериал, 2024) сезон 6 серия 5 смотреть онлайн

Сезоны и серии

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О сериале

Свои расследуют исчезновение Алины Мелеховой. Девушка почти три недели не выходит на связь, не появляется в институте и в общежитии. Последний раз ее видела ее тетка. Девушка отправлялась к железнодорожной станции и пропала.

Страна
Россия
Жанр
Детектив
Качество
Full HD
Время
39 мин / 00:39

Рейтинг

5.6 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Свои»