Предприниматель Алексей Филимонов взял в прокат гидроцикл, после чего укатил на нем с девушкой в красном купальнике на другой берег озера. Там его и нашли убитым. Девушка испарилась. Сыщики решают: найдем девушку – выйдем на убийцу.

