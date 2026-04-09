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Свои
8-й сезон
Наблюдатель
8.72026, Наблюдатель
Детектив18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»

Свои (сериал, 2026) сезон 8 серия 5 смотреть онлайн

Сезоны и серии

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О сериале

Убита дизайнер интерьеров Анна Ленькова. В последнее время девушка жаловалась соседке, что за ней кто-то следит. Сыщики начинают поиски загадочного наблюдателя…

Страна
Россия
Жанр
Детектив
Время
39 мин / 00:39

Рейтинг

5.6 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Свои»