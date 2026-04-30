Берсеева и Косицкий расследуют убийство мастера по ремонту бытовой техники Николая Соломкина. Сыщики подозревают, что жертва – это анонимный благотворитель, прозванный в сети Робин Гудом. Но откуда у скромного мастера – миллионы на помощь больным детям?

