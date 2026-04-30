Робин Гуд
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Свои
8-й сезон
Робин Гуд
8.72026, Робин Гуд
Детектив18+
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Свои (сериал, 2026) сезон 8 серия 13 смотреть онлайн

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О сериале

Берсеева и Косицкий расследуют убийство мастера по ремонту бытовой техники Николая Соломкина. Сыщики подозревают, что жертва – это анонимный благотворитель, прозванный в сети Робин Гудом. Но откуда у скромного мастера – миллионы на помощь больным детям?

Страна
Россия
Жанр
Детектив
Время
39 мин / 00:39

Рейтинг

5.6 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Свои»