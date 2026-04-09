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Свои
8-й сезон
Кукольник
8.72026, Кукольник
Детектив18+
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Свои (сериал, 2026) сезон 8 серия 6 смотреть онлайн

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О сериале

На улице убит школьный учитель труда Семен Терехин. В свободное от работы время он мастерил ватные елочные игрушки, которые видел в советском детстве. Кто-то издевался над странным хобби учителя, но кто-то на нем наживался…

Страна
Россия
Жанр
Детектив
Время
39 мин / 00:39

Рейтинг

5.6 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Свои»