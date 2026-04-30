Сомнительный свидетель
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Свои
8-й сезон
Сомнительный свидетель
8.72026, Сомнительный свидетель
Детектив18+
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Свои (сериал, 2026) сезон 8 серия 11 смотреть онлайн

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О сериале

Убит часовых дел мастер Игорь Дружинин. У сыщиков есть только орудие убийства – каминные часы, и показания сомнительного свидетеля, который постоянно путает события и даты.

Страна
Россия
Жанр
Детектив
Время
38 мин / 00:38

Рейтинг

5.6 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Свои»