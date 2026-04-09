Тайны орхидей
Wink
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Свои
8-й сезон
Тайны орхидей
8.72026, Тайны орхидей
Детектив18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»

Свои (сериал, 2026) сезон 8 серия 1 смотреть онлайн

Сезоны и серии

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О сериале

Убит заводчик орхидей и популярный блогер Юрий Волков. История о том, что личный комфорт и деньги иногда имеют большую ценность, чем человеческая жизнь.

Страна
Россия
Жанр
Детектив
Время
40 мин / 00:40

Рейтинг

5.6 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Свои»