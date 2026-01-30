Пленница памяти
Wink
Сериалы
Свои
7-й сезон
Пленница памяти
8.72025, Пленница памяти
Детектив18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»

Свои (сериал, 2025) сезон 7 серия 13 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон4-й сезон5-й сезон6-й сезон7-й сезон8-й сезон

О сериале

Убит успешный тележурналист Денис Клюев. Преступление совершено в доме знаменитого актера Агатова, покончившего с собой пятьдесят лет назад. Своим предстоит найти связь между этими двумя смертями.

Страна
Россия
Жанр
Детектив
Качество
Full HD
Время
40 мин / 00:40

Рейтинг

5.6 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Свои»