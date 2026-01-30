Свои (сериал, 2025) сезон 7 серия 35 смотреть онлайн

Свои расследуют убийство организатора гаражной распродажи Татьяны Кравцовой. Эффектная женщина мечтала найти богатого мужа, а чтобы подобраться ближе к потенциальным жертвам, устраивала ивенты со спонсорской поддержкой. Эта страсть к роскоши стала для Татьяны роковой.

