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Свои
7-й сезон
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8.72025, Завещание
Детектив18+
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Свои (сериал, 2025) сезон 7 серия 97 смотреть онлайн

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О сериале

Ночью в своей постели подушкой задушена пенсионерка Нина Троезубова. У покойной пропали бриллианты на 3 миллиона рублей. Откуда у малоимущей старушки такие сокровища и кто мог знать о тайнике с камнями?

Страна
Россия
Жанр
Детектив
Качество
Full HD
Время
39 мин / 00:39

Рейтинг

5.6 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Свои»