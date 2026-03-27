Скрытый талант
Wink
Сериалы
Свои
7-й сезон
Скрытый талант
8.72025, Скрытый талант
Детектив18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»

Свои (сериал, 2025) сезон 7 серия 91 смотреть онлайн

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О сериале

Бариста Влад Воробьев застрелен в кафе, где он работал. Это случилось накануне свадьбы с Ксенией Капрановой, которая принципиально не интересовалась прошлым своего жениха…

Страна
Россия
Жанр
Детектив
Качество
Full HD
Время
39 мин / 00:39

Рейтинг

5.6 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Свои»